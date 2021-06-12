Kuzey Amerika takımlarından Renegades, Jerk'i transfer ettiklerini açıkladı

Geçtiğimiz ay takımdan ayrılan cp2'nin yerine Jerk transfer oldu.

Kuzey Amerika takımlarından Renegades kısa bir tanıtım videosu paylaşarak takımlarının 5. Oyuncularını bulduklarını açıkladı.

Justin "Jerk" Milani, geçtiğimiz ay takımdan ayrıldığını açıklayan Chuck "cp2" Proud'un boşluğunu doldurmaya geldi. Takımda düellocu rolünü üstlenecek olan Jerk gerektiğinde farklı ajanlarda da oynayabiliyor.

Jerk kadroya alındığı etkinlikler boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Raze ajanını çokça tercih eden düellocu oyuncusu son 60 gün içinde Kuzey Amerika lider tablolarında zirveye yerleşti ve 920 turda 164.4 ADR(Round başına averaj hasar)'nin yanı sıra 269 ACS(Çatışma skoru averajı) istatistiklerine sahip oldu.

Oyuncu transferin ardından Twitter adresinden "Bu filoyla işe koyulmak ve etkinlikleri kazanmak için heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Playerbros