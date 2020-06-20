Kuzey Amerika meyvesi 'Aronya'yı Gelibolu'da yetiştiriyor
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Kuzey Amerika meyvesi 'Aronya'yı Gelibolu'da yetiştiriyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan Murat Morkart (41), anavatanı Kuzey Amerika olan ve içerdiği antioksidan nedeniyle 'süper meyve' olarak isimlendirilen viking türü 2 bin 600 Aronya meyvesi dikti.

Kuzey Amerika meyvesi 'Aronya'yı Gelibolu'da yetiştiriyor
20.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:01

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan Murat Morkart (41), anavatanı Kuzey Amerika olan ve içerdiği antioksidan nedeniyle 'süper meyve' olarak isimlendirilen viking türü 2 bin 600 Aronya meyvesi dikti.

Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan, 1 çocuk babası Murat Morkart, 2018 yılında 17 dönüm arazi satın aldı. Üzerine de anavatanı Kuzey Amerika olan, antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılan Aronya dikti. Murat Morkart, eylül ayında Aronya hasadına başlayacak. Kilosu 125 TL olan Aronya'nın kurutulmuşu ise 300 TL'den alıcıya sunuluyor.'İNSANLIK İÇİN FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM BİR ÜRETİM YAPIYORUM'2018 yılında bir dostu sayesinde Aronya meyvesiyle tanıştığını anlatan Murat Morkart, "Tanıdıktan sonra hayran kaldım. 17 bin 100 metrekare üzerine 2 bin 600 Viking türü Aronya ektim. 2019 yılında meyvesini yedim. 2020 yılı eylül ayında hasadını yapıp satışına başlayacağım. Aynı zamanda nektarlarından Aronya balı üretimi yapıyorum. İnsanlık için faydalı olduğunu düşündüğüm bir üretim yapıyorum. Nisan ayından Eylül ayına kadar el ve makine çapası yapıyoruz. Yaş meyve olarak kilosu 125 TL, kuru meyve olarak da kilosu 300 TL olarak satılıyor" dedi.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek ise, "İlçemizde üretim açısından çeşitlilik her geçen yıl artıyor. Bunlardan biri de üretici Murat Morkart'ın yetiştirdiği Aronya oldu. Üreticimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizden istediği bir şey olduğunda tüm üreticilerimizin olduğu gibi bu arkadaşımızın da yanındayız. Ziyaret edip, çalışmaları hakkında istişare ediyoruz. Bu tür üreticilerimizi her konuda destekliyoruz ve yeni tür ürünlere yönelmeleri konusunda destek oluyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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