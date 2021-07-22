Kuzey Akım 2: Tartışmalı Rus boru hattı projesi için Almanya ve ABD anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Kuzey Akım 2: Tartışmalı Rus boru hattı projesi için Almanya ve ABD anlaştı

Kuzey Akım 2: Tartışmalı Rus boru hattı projesi için Almanya ve ABD anlaştı
BBC - Haberler | Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin pürüzleri üzerinde anlaşmaya vardı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin pürüzleri üzerinde anlaşmaya vardı.

İki liderin, Moskova'nın "enerjiyi silah olarak kullanmasını" engellemek noktasında hemfikir oldukları belirtildi.

Polonya ve Ukrayna, varılan anlaşmayı kınadıklarını duyurdu.

Proje, ABD ve Almanya arasında uzun süredir tartışılıyordu.

ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyordu.

Biden yönetimi, projenin yüklenici firması ve firmanın CEO'sunun yaptırım kapsamına alınabilecek faaliyetlerde bulunduğu sonucuna ulaşmış, ancak Almanya ile önceki başkan Donald Trump döneminde yıpranan ilişkileri yeniden güçlendirmek amacıyla, yaptırımları henüz devreye sokmamıştı.

Tartışmalı boru hattı projesi nedeniyle Biden ve Merkel geçen hafta ABD'de bir araya geldi.

Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor.

Anlaşma neleri içeriyor?

Yüzde 98'i tamamlanan boru hattı, Rusya'nın arktik bölgesinden Almanya'ya direkt olarak doğalgaz taşıyacak.

11 milyar dolara mal olan proje, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için önemli bir kayıp demek.

Ukrayna'yı aşarak ilerleyen boru hattı nedeniyle bu ülkenin, yıllık 2 milyar dolar geçiş ücreti kaybı yaşama tehlikesi bulunuyor.

Biden yönetimi, bu boru hattını Avrupa enerji tedariğine bir tehdit olarak görüyordu. Ancak uzmanlar, Donald Trump döneminde bozulan Almanya ile ilişkiler göz önüne alınarak, yaptırım kartının devre dışı bırakıldığını değerlendiriyor.

Buna karşılık olarak ise Almanya, Rusya'nın Kuzey Akım 2'yi Ukrayna'ya karşı kullanması halinde yaptırım uygulama sözü verdi.

Aynı zamanda anlaşma ile, Almanya ve ABD, Ukrayna'daki yeşil enerji projelerine aktarılmak üzere bir milyar dolarlık bir fon oluşturacak.

Kuzey Akım 2: Tartışmalı Rus boru hattı projesi için Almanya ve ABD anlaştı
BBC
ABD'de nadir görülen, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 200 kişi takip altında
ABD'de nadir görülen, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 200 kişi takip altında
ABD: Kıbrıs'ta iki bağımsız devletli çözümü reddediyoruz, Biden S-400 yaptırımlarını sürdürmekte kararlı
ABD: Kıbrıs'ta iki bağımsız devletli çözümü reddediyoruz, Biden S-400 yaptırımlarını sürdürmekte kararlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Türkiye'yi hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Türkiye'yi hedef aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Seda Sayan Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Muslera Metin Oktay Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Akım 2: Tartışmalı Rus boru hattı projesi için Almanya ve ABD anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 08:02:05. #1.14#

title