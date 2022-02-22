Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, küresel çapta etkiler doğurmaya devam ediyor. Son olarak Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı ABD ve Avrupa'da tepkilere neden oldu. İki ülke arasındaki kriz, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine de sıçradı. Putin'in tanıma kararına tepki gösteren Almanya, projeyi durdurdu. Söz konusu karar Almanya Başbakanı Scholz tarafından duyuruldu. Kuzey Akım 2 projesi nedir, neden durdu?

KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR, NEDEN DURDU?

Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük ilave Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. Projenin toplam maliyetinin de 10 milyar avro civarında olacağı belirtilmişti. Fakat proje, enerji üretiminde nükleer ve kömürü terk ederek yenilebilir enerji çalışmaları sürecini yürüten Almanya'nın Rusya gibi siyasi anlamda rakip sayılabilecek bir ülkeye enerji alanında fazlasıyla bağımlı hale getireceğine yönelik eleştiriler nedeniyle çok konuşuluyordu.

AB: YÜZLERCE İSİM YAPTIRIM LİSTESİNDE

Moskova'da bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği ve ABD'nin de Rusya'ya yaptırımlara hız verdiği açıklandı. Reuters haber ajansının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberde ismini açıklamayan üst düzey bir Avrupa Birliği diplomatı, AB diplomatlarının Rusya'ya yaptırımı oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu. Diplomatların bugün tekrar bir araya geleceği ve yaptırımın detaylarını masaya yatıracağı da vurgulandı. İsmini açıklamayan yetkili yüzlerce Rus vatandaşının da yaptırım listesinde yer alacağını söyledi.

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