Kuzey Akım 2 inşa çalışmaları Alman karasularında devam edecek
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Kuzey Akım 2 inşa çalışmaları Alman karasularında devam edecek

Kuzey Akım 2 inşa çalışmaları Alman karasularında devam edecek
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesi (BSH), Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülke karasularında kalan 2 kilometrelik kısmı için inşa çalışmalarına onay verdi.

Almanya Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesi (BSH), Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülke karasularında kalan 2 kilometrelik kısmı için inşa çalışmalarına onay verdi.

BSH'den yapılan açıklamada, söz konusu boru hattının Alman karasularında kalan 2 kilometrelik kısmının tamamlanmasının Pomeranian Körfezi'nde çevreye herhangi bir olumsuz etkisinin beklenmediği belirtildi.

Çevre konusunda duyarlı bazı Alman sivil toplum kuruluşları, Baltık Denizi'nde boru hattının inşa edilmesine karşı ocak ayında BSH'ye itirazda bulunmuştu.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 95'i tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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