Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı

Rus gazının Kuzey Avrupa üzerinden Almanya'ya taşınması projesi olan Kuzey Akım 2 boru hattının inşaatının tamamlandığı açıklandı.

Rus gazının Kuzey Avrupa üzerinden Almanya'ya taşınması projesi olan Kuzey Akım 2 boru hattının inşaatının tamamlandığı açıklandı.

Rus gazının Baltık Denizi kıyısından bölge ülkeleri ve Almanya'ya ulaştırılmasını öngören Kuzey Akım 2 gaz boru hattının inşaatının tamamlandığı açıklandı. Gasprom tarafından yapılan açıklamada, "Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile 8.45'te tamamen bittiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

Miller daha önce yaptığı açıklamada, boru hattının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve aktif boru hattından bu yıl 5,6 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya sevkiyatının gerçekleşeceğini söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı