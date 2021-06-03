Kuzey Akım 2'De Test Çalışmaları Başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Akım 2'De Test Çalışmaları Başlıyor

Kuzey Akım 2'De Test Çalışmaları Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nda test çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nda test çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak.

ABD'nin geçen ay Almanya'ya gönderilen Rus doğal gazının hacmini iki katına çıkaracak boru hattı Kuzey Akım 2 şirketine ve CEO'suna yönelik yaptırımlardan feragat ettiğini açıklamasının ardından hatta test çalışmaları başlıyor. Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın başladığı Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, hat üzerindeki test çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi.

Yüzde 95'inden fazlası tamamlanan Kuzey Akım 2 ile birlikte Rusya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya doğalgaz ihracat kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 110 milyar metreküp üzerine çıkacak.

Kaynak: Enerji günlüğu

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan
Spor Ali Koç Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Akım 2'De Test Çalışmaları Başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 16:39:55. #1.13#

title