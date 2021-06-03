Kuzey Akım 2'De Test Çalışmaları Başlıyor

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nda test çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nda test çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak.

ABD'nin geçen ay Almanya'ya gönderilen Rus doğal gazının hacmini iki katına çıkaracak boru hattı Kuzey Akım 2 şirketine ve CEO'suna yönelik yaptırımlardan feragat ettiğini açıklamasının ardından hatta test çalışmaları başlıyor. Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın başladığı Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, hat üzerindeki test çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi.

Yüzde 95'inden fazlası tamamlanan Kuzey Akım 2 ile birlikte Rusya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya doğalgaz ihracat kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 110 milyar metreküp üzerine çıkacak.

Kaynak: Enerji günlüğu

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre