Kuzey Afrika Sıcakları Nilüfer Çayı'nı Kuruttu

Kuzey Afrika üzerinden gelen ve Türkiye'de cuma gününden itibaren etkisini göstermeye başlayan sıcak havadan, Nilüfer Çayı da nasibini aldı.



Uludağ'ın güney yamaçlarında 850 metre yükseklikteki 2 mağaradan çıkıp, kent merkezinden geçerek Karacabey ilçesinin kuzeyinde Susurluk Çayı ile buluşan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "asla geçit vermeyen su" diye bahsedilen Nilüfer Çayı, aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu.



Bazı vatandaşların çay yatağında motosikletle dolaşması, ilginç görüntüler oluşturdu.



Özellikle çayı görmek için Hüdavendigar Parkı'na geldiğini belirten Mete Dağman, geçen hafta çayın suyla dolu olduğunu gördüğünü ama aşırı sıcak hayada çayın kuruduğuna tanıklık ettiğini ifade etti.



Bursa Büyükşehir belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) yetkilileri, aşırı sıcak hava nedeniyle birçok buharlaşmanın arttığını ve yer yer su kaynaklarının debilerinin düştüğünü belirterek, "Buna karşın Bursa'ya içme suyu sağlayan Nilüfer Barajı yüzde 100, Doğancı Barajı ise yüzde 50 dolu. Sıcak hava barajlardaki içme suyu kapasitesi açısından sıkıntı yaratmayacak." değerlendirmesinde bulundu.