Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göç yılın ilk 1,5 ayında yüzde 116 artı

Kuzey Afrika'dan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na düzensiz göç 2022'nin ilk 1,5 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 116 arttı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son yıllarda deniz yoluyla düzensiz göçte en çok kullanılan rota olan Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na göçmen akışının 2022'de devam ettiği görüldü.

Bakanlık, 1 Ocak-15 Şubat tarihlerinde 4 bin 753 düzensiz göçmenin kayık, tekne, şişme bot veya kano ile Kanarya Adaları'na ulaştığını açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde bu sayının 2 bin 556 olduğu ve kıyaslama yapıldığında bu yıl yüzde 116'lık bir artışın görüldüğü bildirildi.

Kanarya Adaları'na sadece şubatın ilk 15 gününde 30 tekneyle toplam 1559 düzensiz göçmenin geldiği, 2021'in aynı dönemine göre kıyaslandığında artışın yüzde 1000'e kadar ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, deniz yoluyla İspanya kıyılarına gelen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 6 bin 243 olduğunu ve bir önceki yıla oranla yüzde 76'lık artış tespit edildiğini kaydetti.