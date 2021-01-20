Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göç yılbaşından beri 9 can aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göç yılbaşından beri 9 can aldı

20.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:29
Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göç yılbaşından beri 9 can aldı

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneyindeki Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akını, yılbaşından bu yana 9 can aldı.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneyindeki Atlas Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akını, yılbaşından bu yana 9 can aldı.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göç, 2020'nin son üç ayından bu yana yoğunlaştı.

Sivil toplum örgütleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı açıklamalara göre, Kanarya Adalarına 1 Ocak'tan itibaren düzensiz göçmenleri taşıyan 30'dan fazla tekne geldi.

20-50 arasında gruplar halinde seyahat eden ve Kuzey Afrika ülkeleri orijinli oldukları belirtilen göçmenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Ekonomik sebeplerden dolayı daha iyi bir gelecek umuduyla göç edenlerden 9'u ya kıyıya yakın yerlerde teknenin batmasıyla boğularak ya da açlık, susuzluk veya soğuktan donarak tekne içinde hayatlarını kaybetti.

Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden bazıları vücut ısılarındaki tehlikeli düşüş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sivil toplum örgütleri, ocak ayının ilk 20 gününde Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akınının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 arttığını vurguladı.

"Yürüyen Sınırlar Kolektifi" adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu aralık ayında yaptığı açıklamada, 2020'de 1851 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken öldüğünü ve sadece yüzde 5'inin cesedine ulaşılabildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göç yılbaşından beri 9 can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:40:35. #1.14#
title