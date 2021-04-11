Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan 23 düzensiz göçmenden 4'ünün teknenin batması sonucu boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan 23 düzensiz göçmenden 4'ünün teknenin batması sonucu boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu yetkililerine dayanarak verdiği bilgilerde, 23 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin El Hierro Adası'nın yaklaşık 120 mil açığında battığı belirtildi.

Bir balıkçı teknesinin ihbarı üzerine batan teknenin olduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik ekiplerinin, denizden 4 düzensiz göçmenin cesedini çıkardığı, helikopterle kurtarılan 19 kişinin de Tenerife'de hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Batan tekneden kurtarılan düzensiz göçmenlerden 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Son 2 yıldır yoğunluk görülen Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte bu yıl içinde şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin toplamı, bugünkü olayla 47'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ajda Pekkan Hande Ataizi Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Necip Uysal Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 23:13:16. #1.16#
title