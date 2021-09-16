Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına son iki günde 650 düzensiz göçmen geldi

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları kıyılarına son iki günde 18 tekneyle toplam 650 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetiminden basına yapılan açıklamada, Büyük Kanarya ve Lanzarote Adaları başta olmak üzere bölgeye son iki günde düzensiz göçmenleri taşıyan 18 teknenin geldiği kaydedildi.

Yetkililer, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen 650 düzensiz göçmenden bir erkeğin yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirilerek, barınma merkezlerine götürüldükleri bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca olumlu hava şartlarının da etkisiyle eylülde şimdiye kadar Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkarak Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerin sayısının 1500'ü geçtiği ifade edildi.

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçün 2019 ile kıyaslandığında 2020'de yüzde 150'den fazla arttığı ve bu artışın 2021'de devam ettiği belirtiliyor.