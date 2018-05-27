Kuzenlerin Kavgasını Çevredekiler, Güçlükle Ayırdı: 1 Ağır Yaralı!

Şanlıurfa'da iki kuzen evde bilinmeyen sebeple tartıştıktan sonra kavgaya tutuştu. Ev sahibi kuzen, misafirliğe gelen kuzenini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

MİSAFİRLİĞE GELEN KUZENİYLE TARTIŞIP BIÇAKLADI



Şanlıurfa'da Y.E.A. kuzeni olan H.A'nın evine misafirliğe gitti. Evde bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. üzerinde taşıdığı bıçakla kuzeni Y.E.A.'yı defalarca bıçakladı.

ÇEVREDEKİLER HASTANEYE KALDIRDI

Y.E.A., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Burada ilk müdahalesi yapılan Y.E.A. Şanlıurfa'ya sevk edildi. Ağır yaralanan Y.E.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken olayın zanlısı H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.