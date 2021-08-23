Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Diyarbakır'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir İlçesi Ben-u Sen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuzenler, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya ilgili inceleme yapılarak olaya karışan şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı