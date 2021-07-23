Kuzenlerin "dut ağacı sınırı geçti" kavgası kanlı bitti
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Kuzenlerin "dut ağacı sınırı geçti" kavgası kanlı bitti

Kuzenlerin 'dut ağacı sınırı geçti' kavgası kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kuzenler arasında tarla sınırında bulunan dut ağacının dallarının sınırı geçmesi yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kuzenler arasında tarla sınırında bulunan dut ağacının dallarının sınırı geçmesi yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sınırında bulunan dut ağacının dalı diğer tarlaya geçtiği için kuzenler Mehmet T. (30) ve Aygün T. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet T., yanındaki bıçakla amcaoğlu Aygün T.'yi bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aygün T., ambulansa Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aygün T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Mehmet T. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(Merden İslah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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