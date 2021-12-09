Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı - Haberler
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Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da Abdulsamet Çiftsüren (15) ile amcasının oğlu Yusuf Çiftsüren'i (19) tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla aranan Y.D. (15) ve kuzeni İ.M.D. (17) saklandıkları çiftlik evinde gardırobun içinde yakalandı.

ADANA'da Abdulsamet Çiftsüren (15) ile amcasının oğlu Yusuf Çiftsüren'i (19) tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla aranan Y.D. (15) ve kuzeni İ.M.D. (17) saklandıkları çiftlik evinde gardırobun içinde yakalandı.

Olay, 1 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren, fırında çalışan kuzeni Abdulsamet Çiftsüren'i almak için motosikletle iş yerinin önüne gitti. Bu sırada yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişiden biri, kuzenlere tabancayla ateş açtı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kuzenler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Y.D. ve kuzeni İ.M.D. olduğunu belirledi. Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine baskın yapan ekipler, iki şüpheliyi saklandıkları gardıropta yakaladı.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Olayda tabancayı kullandığı belirlenen Y.D. emniyetteki ifadesinde; daha önce Abdulsamet Çiftsüren'in kendine silah çektiği için vurduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

Kuzenleri öldüren şüpheliler, gardıropta yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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