'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 16 yıl önce, kaybolmalarının ardından 44 gün sonra cesedi bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayetinin görüldüğü davanın bugünkü duruşmasında, sanıklar Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar'ın tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için 23 Mart'a ertelenirken, müşteki avukatı İbrahim Erenci, " 21 Mart'ta 16 yılı dolduruyoruz. Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti" dedi.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın, 44 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, 'kasten öldürme, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklu sanıklar Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan Y.E. ile A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 23 Mart'a ertelendi.

Üzücü olayın 16'ncı yılının dolmak üzere olduğunu ifade eden avukat İbrahim Erenci, "Biz, 21 Mart'ta 16 yılı dolduruyoruz. 16 yıl, dolu dolu 16 yıl. Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti. En doğru kararın verileceğini inanıyorum. Verilen karar ne olursa olsun biz saygılıyız. Eldeki mevcut delil durumu gözetilerek zaten 2 tane tutuklama kararı verdi mahkeme. Mütalaa ve hükümle beraber daha rahat konuşacağımızı tahmin ediyorum. Ben bir hukukçu olarak, bir hukuk adamı olarak hiçbir suçun cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim gibi düşünüyordur insanlar da ama bunun için çaba harcamak gerekir" diye konuştu.