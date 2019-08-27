Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralıİSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

27.08.2019 19:28
Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.