Kuzenler 23 Nisan'ı evin terasında kutladı
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Adıyaman, 23 Nisan, Güncel, Haber

Kuzenler 23 Nisan'ı evin terasında kutladı

Adıyaman'da bir grup çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evin terasında şiirler okuyup oyun oynayarak kutladı.

23.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:44
Kuzenler 23 Nisan'ı evin terasında kutladı

Adıyaman'da bir grup çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evin terasında şiirler okuyup oyun oynayarak kutladı.

Kutlama ve etkinliklerin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanıyor. Adıyaman'da 3 kuzen ve aynı binada bulunan 2 çocuk, çatıda 23 Nisan etkinliği düzenledi. Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Akan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte kuzenleri Ela Akın, Esma Akın ve binadaki arkadaşları Ecrin Koğa ile Cem Koğa saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Ecrin Koray 'Bayrak' şiirini okudu. Daha sonra çocuklar hep birlikte 'Erik Dalı' şarkısını söyleyerek oyunlar oynadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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