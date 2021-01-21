10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, hayatını kaybetti
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10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, hayatını kaybetti

21.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:52
10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, hayatını kaybetti

SİVAS'ta dayısının oğlu O.D.'nin (10) oynadığı tüfeğin bir anda ateş alması sonucu, göğsünden ağır yaralanan Gökay Duran (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS'ta dayısının oğlu O.D.'nin (10) oynadığı tüfeğin bir anda ateş alması sonucu, göğsünden ağır yaralanan Gökay Duran (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Osman-Emine Duran çiftinin oğlu Gökay Duran kuzeni ile oynamak için dayısı Cengiz D.'nin evine gitti. İki kuzen evde kimsenin olmadığı bir sırada Cengiz D.'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre çocuklardan O.D.'nin yanlışlıkla tetiğine bastığı tüfek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Gökay Duran'ın göğüs kısmına isabet etti. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Duran'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gökay Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayı duyarak hastaneye akın eden Gökay Duran'ın yakınları, gözyaşı döktü. Tüfeği ateşleyen kuzeni O.D. ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


- Sivas
10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, hayatını kaybetti
10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, hayatını kaybetti
10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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