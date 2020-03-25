Kuzeninin eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli ahırda yakalandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuzeninin eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı ahırda yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuzeninin eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı ahırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi'nde Ali G. (35) ile amcasının oğlunun eşi Safiye G. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında av tüfeğiyle vurulan Safiye G, ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ali G. jandarma ekiplerince olay yerine 26 kilometre uzaklıktaki Kalaycık Mahallesi'nde bulunan ahırda yakalandı.

Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA