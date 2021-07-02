Kuzeninin düğününe giden genç imam kazada hayatını kaybetti

Kuzeninin düğününe giden genç imam kazada hayatını kaybetti -TEM'de kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 ölü Bolu'nu Gerede ilçesinde kuzeninin düğününe giden imam Muhammed Saim Keskintepe, TEM Otoyolu'nda cipinin şarampole uçması sonucu hayatını kaybetti.

Kuzeninin düğününe giden genç imam kazada hayatını kaybetti

-TEM'de kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 ölü

BOLU - Bolu'nu Gerede ilçesinde kuzeninin düğününe giden imam Muhammed Saim Keskintepe, TEM Otoyolu'nda cipinin şarampole uçması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Muhammed Saim Keskintepe idaresindeki 34 ECZ 178 plakalı cip kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Cip şarampoldeki ağaçlara çarparak devirdikten sonra durabildi. Ağaçların arasında kaza yapan bir araç olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Keskintepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Keskintepe'nin cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı. Keskintepe'nin kaza yaptığı yere gelen yakınları gencin hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Kuzeninin düğününü göremedi

Muhammed Saim Keskintepe'nin, İstanbul'da Orhangazi Camii imamı olarak görev yaptığı ve Gerede ilçesinde yaşayan kuzeninin yarın yapılacak düğününe gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem