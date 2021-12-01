Kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, gittiği halasının oğlunun düğününde oynadığı gerekçesiyle eşi B.Ö.'yü, darbettiği iddia edilen Hakan Ö., tutuksuz yargılandığı davada 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezayı ertelemedi.

Olay, ağustos ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. B.Ö., eşi Hakan Ö.'den halasının oğlunun düğününe gitmek için izin istedi. Hakan Ö. de düğünde oynamaması karşılığında gidebileceğini söyledi. Düğünden sonra eve gelen çiftin çocuklarından biri durumu babasına söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Ö. eşini saçından çekerek itekledi. B.Ö.'nün şikayeti üzerine Hakan Ö. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Hakan Ö.'yü, 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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