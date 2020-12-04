Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı

04.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:18
Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı

Son dakika haber: Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandıAKSARAY'da Merva Verdi E., kız kardeşiyle tartışan husumetli olduğu halasının kızı Goncagül D. ve eşi Kenan D.'ye, ardından da otomobillerine ateş açtı.

Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı

AKSARAY'da Merva Verdi E., kız kardeşiyle tartışan husumetli olduğu halasının kızı Goncagül D. ve eşi Kenan D.'ye, ardından da otomobillerine ateş açtı. Çift şans eseri yara almadan kurturulurken, otomobilde kendilerini bekleyen oğulları Ramazan D. (4) ise başından yaralandı. Küçük Ramazan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Goncagül D. ve eşi Kenan D., oğulları Ramazan'ı otomobilde bırakıp, fatura yatırmak için PTT Şubesi'ne girdi. İddiaya göre Goncagül D., husumetli olduğu halasının kızıyla karşılaştı. Kuzenler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Goncagül D.'nin kuzeni, tartışma sırasında ağabeyi Merva Verdi E.'yi çağırdı. Tartışmanın ardından Goncagül D. ve Kenan D., faturalarını yatırıp otomobillerine doğru giderken Merva Verdi E. geldi. Merva Verdi E., av tüfeğiyle çiftin üzerine ateş açtı. Şans eseri yara almayan çift kaçarken, Merva Verdi E. bu kez de araçlarına ateş etti. Bu sırada araçta bulunan çiftin çocukları Ramazan D. başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan D., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunu kanlar içinde görünce baygınlık geçiren Goncagül D.'ye sağlı ekipleri müdahale etti. Polise olayın nasıl olduğunu anlatan Goncagül D., "PTT'ye elektrik faturasını yatırmaya girdiğimizde husumetli olduğumuz halamın kızıyla karşılaşıp tartıştık. Halamın kızı da ağabeyi Merva Verdi E.'ye haber vermiş. O da 5 dakika içinde bulunduğumuz yere geldi. Tüfekle bize ateş etti. Biz önce otomobile yönelik sonra da oradan uzaklaşıp kaçtık. Bu kez de otomobile doğru ateş edince oğlumu yaraladı" dedi. 

Polis, olayın ardından kaçan Merva Verdi E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, -


Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı
Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı
Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı
Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı
Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı
Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

İlgili Haberler

Son Dakika | Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, 42 saçmayla yaralandı
Son Dakika | Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, 42 saçmayla yaralandı
Seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kuzeninin açtığı ateşte, otomobilde bekleyen oğlu yaralandı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:19:06. #1.14#
title