KIRIKKALE-KUZENİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, EVİNİ ATEŞE VERDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE-KUZENİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, EVİNİ ATEŞE VERDİ

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
KIRIKKALE-KUZENİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, EVİNİ ATEŞE VERDİ

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde S.B., tartıştığı amcasının oğlu Y.B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra evini ateşe verip kaçtı.

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde S.B., tartıştığı amcasının oğlu Y.B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra evini ateşe verip kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar Köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları S.B. ile Y.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., yanında bulunan tabancasını çıkartarak Y.B.'ye ateş etti. Daha sonra Y.B.'nin evini ateşe veren S.B., olay yerinden kaçtı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

KIRIKKALE-KUZENİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, EVİNİ ATEŞE VERDİ

KIRIKKALE-KUZENİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, EVİNİ ATEŞE VERDİ

KIRIKKALE-KUZENİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, EVİNİ ATEŞE VERDİ

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

 Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Eren Kış-6 operasyonlarında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren Kış-6 operasyonlarında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title