Kuzenini öldürüp intihar etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde birlikte gittikleri restoranda kuzenini öldüren zanlı, daha sonra evine dönüp aynı silahla intihar etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde birlikte gittikleri restoranda kuzenini öldüren zanlı, daha sonra evine dönüp aynı silahla intihar etti.

Olay, gece yarısı Acıpayam ilçe merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kardeş çocukları Çağlayan Aksoy ile İlhan Aksoy, yemek yemek için birlikte ilçe merkezindeki bir restorana gitti. Restoranda oturdukları sırada amcaoğulları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarı çıkan iki kuzen, restoranın bahçesinde kavga etmeye başladı. Çağlayan Aksoy, yanında getirdiği silahla ateş etti. Başına isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içinde yere yığılan İlhan Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzenini silahla vurarak öldüren Çağlayan Aksoy, olayın ardından Mevlütler Mahallesindeki evine giderek aynı silahla intihar etti. Hayatlarını kaybeden iki kuzenin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlhan Aksoy'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı