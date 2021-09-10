KUZENİNİ BIÇAKLAYIP, BAŞINI EZEREK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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KUZENİNİ BIÇAKLAYIP, BAŞINI EZEREK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde Mustafa E. (44), tartıştığı kuzeni Serkan E.'yi (32) bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldürdü.

İZMİR'in Buca ilçesinde Mustafa E. (44), tartıştığı kuzeni Serkan E.'yi (32) bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldürdü. Olay sonrası kaçan Mustafa E., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, Laleli Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Mustafa E. ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E., Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezdi ve kaçtı. Babasının Serkan E.'ye ulaşamayınca merak edip, saat 13.00 sıralarında evine gitmesiyle olay ortaya çıktı. Kapıyı açan baba, oğlunu kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Serkan E.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa E., olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan Serkan E.'nin bir dönem Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTU DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Evden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA)

KUZENİNİ BIÇAKLAYIP, BAŞINI EZEREK ÖLDÜRDÜ

KUZENİNİ BIÇAKLAYIP, BAŞINI EZEREK ÖLDÜRDÜ

KUZENİNİ BIÇAKLAYIP, BAŞINI EZEREK ÖLDÜRDÜ

KUZENİNİ BIÇAKLAYIP, BAŞINI EZEREK ÖLDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KUZENİNİ BIÇAKLAYIP, BAŞINI EZEREK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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