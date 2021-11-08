Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ballar Burmageçit mevkisinde dün Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedinin çevredekiler tarafından fındık bahçesinde bulunmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede yapılan teknik takibin ardından Bayır'ın kuzeni Ö.B. operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü

Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title