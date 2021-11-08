Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Ballar Burmageçit mevkisinde dün Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedinin çevredekiler tarafından fındık bahçesinde bulunmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede yapılan teknik takibin ardından Bayır'ın kuzeni Ö.B. operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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