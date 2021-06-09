Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
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Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Liseler Mahallesi kapalı pazar yeri girişindeki berber dükkanına giren Z.S, içeride tıraş olan amcasının oğlu A.U'yu bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.U. 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin İkizce ilçesinde, geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi O.U'nun silahla öldürülmesiyle ilgili A.U. ile husumetli olduğu iddia edildi.

Kuzenini berberde tıraş olurken bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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