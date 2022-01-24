Kuzeni ve arkadaşları tarafından fuhşa zorlandığını öne sürüp, börekçiye sığındı

ANKARA'dan kente ablasının yanına gelen Z.H. (15) kuzeni İlknur D. (23) ile arkadaşları Ömer Y. (25) ve Mehmet K. (26) tarafından alıkonulduğunu, silahla tehdit edilip fuhşa zorlandığını öne sürdü.

ANKARA'dan kente ablasının yanına gelen Z.H. (15) kuzeni İlknur D. (23) ile arkadaşları Ömer Y. (25) ve Mehmet K. (26) tarafından alıkonulduğunu, silahla tehdit edilip fuhşa zorlandığını öne sürdü. Z.H., sığındığı börekçiden polisi arayarak yardım istedi.

Ankara'dan ablasının yanına gelen Z.H., telefonda görüştüğü kuzeni İlknur D.'nin Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre kuzeniyle birlikte kalan Z.H., yeniden ablasının evine dönmek istedi. İddiaya göre, İlknur D., Z.H.'ye fuhuş teklifinde bulundu. Z.H. teklifi kabul etmeyince kuzeninin arkadaşları Ömer Y. ile Mehmet K. tarafından tabancayla tehdit edildi. Z.H., önceki geceyi İlknur D. ve Ömer Y. ile Mehmet K'nin de olduğu 6 erkekle aynı evde geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.