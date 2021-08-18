Kuzeni tarafından öldürülen 16 yaşındaki kızın cenazesi köyüne gönderildi

- Kuzeni tarafından öldürülen 16 yaşındaki kızın cenazesi köyüne gönderildi Samsun'da kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından kafasından vurularak öldürülen 16 yaşındaki kızın cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra köyüne gönderildi.

- Kuzeni tarafından öldürülen 16 yaşındaki kızın cenazesi köyüne gönderildi

SAMSUN - Samsun'da kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından kafasından vurularak öldürülen 16 yaşındaki kızın cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra köyüne gönderildi.

Olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bekar olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Erkan A., evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru A.'nın evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan A. yengesi Hacer A ile Ebru A.'ya tabancayla ateş açarak yaraladı. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, kafasından vurulan Ebru A. ise ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ebru A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ebru A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde tabancadan çıkan 8 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdiği öğrenildi. Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı Erkan A. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Pendik'te yaşan Ebru A.'nın ailesi ile birlikte fındık toplamak için memleketleri Samsun'un Terme ilçesine geldikleri belirtildi. Ebru A.'nin cesedi otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcının buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. Yıkama işlemleri yapılan cenaze daha sonra cenaze aracıyla, toprağa verilmek üzere Terme ilçesine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay