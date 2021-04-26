Kuzen katili olan şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kandıra ilçesi Bollu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Türkyılmaz (56) isimli vatandaşın hayvanları iddialara göre kuzeni İsmail Türkyılmaz'a (55) ait tarlaya girdi. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Türkyılmaz, cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Üzeyir Türkyılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan İsmail Türkyılmaz ise gözaltına alındı. Türkyılmaz, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrasında Kandıra Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı