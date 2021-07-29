Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
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Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış

Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağışANKARA'da Leyla (5) ve Defne Şahlan (8) kardeşler ile kuzenleri Ela (8) ve Nehir Bengi (12) kardeşler, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) destek için evlerinin bulunduğu sokakta limonata ve portakal suyu satmaya başladı.

Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış

ANKARA'da Leyla (5) ve Defne Şahlan (8) kardeşler ile kuzenleri Ela (8) ve Nehir Bengi (12) kardeşler, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) destek için evlerinin bulunduğu sokakta limonata ve portakal suyu satmaya başladı. Çocuklar, ilk 3 gün bardağı 5 TL'den sattıkları limonata ve portakal suyundan elde ettikleri 700 TL'yi banka şubesine giderek LÖSEV'in hesabına yatırdı.

Çankaya ilçesinde oturan Gizem ve Kaan Şahlan çiftinin çocukları anaokulu öğrencisi Leyla ve ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Defne Şahlan ile Aymer ve Umut Bengi çiftinin çocukları 3'üncü sınıf öğrencisi Ela ile 8'inci sınıf öğrencisi Nehir Bengi kardeşler, yaz tatilinde sosyal farkındalık yaratmak amacıyla LÖSEV yararına limonata satmaya karar verdi. Kuzen kardeşler, evlerinin bulunduğu sokağa masa indirerek kurdukları tezgahta annelerinin yaptığı limonata ve portakal suyunu bardağı 5 TL'den satmaya başladı. 'Yaptığınız her bağış lösemili çocuklara can' yazısının bulunduğu kuzenlerin limonata tezgahı ilk 3 gün ilgi gördü. 4 çocuk, 3 günde elde ettikleri 700 TL'lik geliri, babaları ile birlikte banka şubesine gidip, LÖSEV'in hesabına yatırdı. Çocuklar, daha sonra bağış makbuzunu da astıkları tezgahta satış yapmaya devam etti. Kuzen kardeşler, el yapımı limonata ve portakal suyunu zaman zaman caddeden geçen kağıt toplayıcılara ise ücretsiz ikram ediyor.

'O ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUZ'Defne Şahlan, amaçlarının lösemili çocuklara yardım etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Defne Şahlan, "3 gündür satış yapıyoruz. O hastalığa yakalanan çocuklara yardım etmek istiyoruz. İlk bağışımızı yaptık. Yaz boyunca ara ara bu şekilde LÖSEV'e destek olmak istiyoruz" dedi. Ela Bengi ise kurdukları tezgahı süsleyerek limonataları satmaya çalıştıklarını ve günde yaklaşık 35 bardak limonata sattıklarını belirtti.Sokaktan geçerken çocuklardan limonata alan Sıdık Taşdan, çocukların yaptığının çok anlamlı olduğunu belirtti. Taşdan, "Çocuklar çok güzel düşünmüşler. Ben de onları bu konuda destekliyorum. Tesadüfen buradan geçiyordum ve bu amaçla limonata sattıklarını bilmiyordum. Umarım düşündükleri hedefe ulaşırlar" dedi.'ÇOCUKLARIN KENDİ FİKRİYDİ'Leyla ile Defne Şahlan'ın anneanneleri Mine Ünlübay ise torunlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çocukların tamamen kendi fikirleriydi. Bizler de onlara sürekli limonata hazırlıyoruz. Yoldan geçenler onlardan limonata aldıkça çok mutlu oluyorlar. Babaları da onları destekledi ve onları bankaya götürüp bağışı beraber yapacaklarını belirtti. Yakında hastane olduğu için bu yoldan geçen çok oluyor. Lösemi hastaları da gelip limonata alıyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: Çocuklardan görüntüVatandaşın limonata alması Çocuklar ile röp.Anneanne ile röpLimonata satın alan vatandaş ile röpÇocukların kağıt toplayıcı çocuğa limonata ikram etmesi Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış
Kuzen kardeşlerden LÖSEV'e anlamlı bağış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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