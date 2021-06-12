Kuyuya sıkışan porsuk kurtarıldı
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Kuyuya sıkışan porsuk kurtarıldı

Kuyuya sıkışan porsuk kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Selman Kutlu - Haberler | Güncel

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde boş su kuyusuna sıkışan porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, doğaya salındı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde boş su kuyusuna sıkışan porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, doğaya salındı.

İlçenin Yeşiltepe Mahallesinde bir damın içinde bulunan boş su kuyusunda sıkışan porsuğu gören vatandaşlar kendi imkanları ile hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye grup Amirliği ekibi olay yerine hareket etti. Ekip kuyuda mahsur kalan porsuğu kurtarıp yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kuyuya sıkışan porsuk kurtarıldı
Kuyuya sıkışan porsuk kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman Kutlu

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