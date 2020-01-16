Kuyuya köpeği itfaiye kurtardı, o anlara kameraya yansıdı
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Kuyuya köpeği itfaiye kurtardı, o anlara kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:25
Kuyuya köpeği itfaiye kurtardı, o anlara kameraya yansıdı

'ın ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden meslek lisesi inşaatı kanalizasyon kuyusunda mahsur kalan kopeği fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik bir çalışma mahsur kalan yavru köpeği olduğu yerden çıkarıldı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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