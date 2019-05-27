Kuyuya giren yılanı itfaiye çıkardı

Kuyuya giren yılanı itfaiye çıkardı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, su kuyusuna giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bıraktı.

Kuyuya giren yılanı itfaiye çıkardı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, su kuyusuna giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bıraktı.
Nusaybin'e bağlı Kantar köyündeki su kuyusuna yılan girdiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, su kuyusundaki yılanı, ucu mandal şeklindeki demir boru yardımıyla yakalayıp çıkardı. Ekipler, yılanı doğaya bıraktı.

 


- Mardin
Kaynak: DHA
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