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Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği Afad ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğlen saatlerinde ilçenin Yatağan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği teknik çalışma sonunda mahsur kaldığı yerden kurtardı. - VAN

Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

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