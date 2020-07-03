Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir evin bodrum katındaki boş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir evin bodrum katındaki boş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siteler Mahallesi'ndeki bir evin bodrumunda bulunan boş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyudaki yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla 3 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, kediyi alıp, çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kurtarılan kediye su ve mama verildi.

- Denizli

Kaynak: DHA