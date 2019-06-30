Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fatih Mahallesi'nde boş su kuyusundan gelen kedi sesini duyan çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, aparatla yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kediler Aksaray Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.
- Aksaray
Fatih Mahallesi'nde boş su kuyusundan gelen kedi sesini duyan çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, aparatla yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kediler Aksaray Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.
- Aksaray
Kaynak: DHA
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Son Dakika Haberleri
12:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da Ara Güler Sergisi'nin Açılışını Yaptı- Cumhurbaşkanı Recep...