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Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Kilis'te, kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ile AFAD'ın 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ile Afad'ın 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yeni Beşevler Semtinde Yavru bir kedi suyu kuyusuna düştü. Kedinin sesini duyan site sakinleri, durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD'a bildirdi. İtfaiye ekipleri ile AFAD görevlileri, su kuyusuna düşen yavru kediyi kurtarmak için 5 saat çalıştı. Kedi su kuyusundan canlı olarak çıkartıldı.

Belediye Veterineri tarafından kontrol edilen yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KİLİS

Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

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