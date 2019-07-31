Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Aksaray'da yavru kedi, düştüğü 7 metre derinliğindeki su kuyusundan AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Ortaköy ilçesinde müstakil bir evde oturan Nejla Ülger, bahçedeki su kuyusuna kedisinin düştüğünü görünce, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kedinin 7 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.

İçinde bir miktar su bulunan kuyuya ip yardımıyla inen ekipler, kurtardığı kediyi sahibi Ülger'e teslim etti.

Kedinin kuyudan çıkarılması sonrası vatandaşlar ekipleri alkışladı.

Kaynak: AA