Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı

09.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:39
Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı

Adana'da kuyuya düşen yavru keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da kuyuya düşen yavru keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Misis Geçitli Mahallesinde kuyuya 2 yavru keçinin düştüğü ihbarı alan Adana AFAD ekipleri olay yerine gitti. Yavru keçiler, kuyuya inen AFAD görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Yavru keçiler sahibine teslim edildi. - ADANA

Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı
Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Serdar Ortaç Ayşegül Çınar
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:40:29. #1.14#
title