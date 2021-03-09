Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı
09.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:39
Adana'da kuyuya düşen yavru keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana'da kuyuya düşen yavru keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Misis Geçitli Mahallesinde kuyuya 2 yavru keçinin düştüğü ihbarı alan Adana AFAD ekipleri olay yerine gitti. Yavru keçiler, kuyuya inen AFAD görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.
Yavru keçiler sahibine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı