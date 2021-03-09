Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı

Adana'da kuyuya düşen yavru keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da kuyuya düşen yavru keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Misis Geçitli Mahallesinde kuyuya 2 yavru keçinin düştüğü ihbarı alan Adana AFAD ekipleri olay yerine gitti. Yavru keçiler, kuyuya inen AFAD görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Yavru keçiler sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı