KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

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BURDUR'un Bucak ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bucak'a bağlı Anbahan köyünde ovada hayvan otlatan bir çoban, içi boş, yaklaşık 3 metre derinlikteki su kuyusundan ses geldiğini fark etti. Kuyuyu kontrol eden çoban dipte bir tilki olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Çağrı Merkezi'nin durumu Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne iletmesi üzerine ekipler Anbahan köyüne hareket etti.

Tilkinin düştüğü kuyuya gelen ekipler kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlara rağmen kuyudan çıkarılamayan tilki hırçınlaştı. Bir süre daha direnen tilki daha sonra yorulunca itfaiye ekiplerinin kuyuya uzattığı ve su çekmek amacıyla kullanılan teneke kutuya girdi. Ekipler hemen teneke kutuyu çekerek, tilkiyi dışarı çıkarmayı başardı. Tilki daha sonra teneke kutudan çıkıp, doğada gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı