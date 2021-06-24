Kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı
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Kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı

Kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'a bağlı Hasbey köyünde meydana geldi. Sürüden ayrılan bir manda boş arazideki kuyuya düştü. Manda sahibi ve köylüler mandayı düştüğü kuyudan çıkartamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Manda, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde bir vinç yardımı ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. - SİVAS

Kuyuya düşen manda AFAD tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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