KUYUYA DÜŞEN KURT KURTARILDI

ÇORUM'da 10 metre derinliğinde su kuyusuna düşen kurt, ekipler tarafından kurtarıldı.

ÇORUM'da 10 metre derinliğinde su kuyusuna düşen kurt, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Ormana yaprak toplamak için giden köylüler, su kuyusunda bir kurt olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen hayvan, kuyuya inen itfaiye ekibi tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kurt, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı