Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin depolama kuyusuna düşen kurbanlık koyun, zabıta ekiplerince kurtarıldı.
31.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:57
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin depolama kuyusuna düşen kurbanlık koyun, zabıta ekiplerince kurtarıldı.İznik ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bir kurbanlık koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Zeytin deposuna giren koyun, buradaki 5 metrelik kuyulardan birine düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ekibindeki bir personel, halatla kuyuya inerek kurbanlık koyunu çıkardı. Kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA