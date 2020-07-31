Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı
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Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldıBursa'nın İznik ilçesinde zeytin depolama kuyusuna düşen kurbanlık koyun, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

31.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:25

Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin depolama kuyusuna düşen kurbanlık koyun, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

İznik ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bir kurbanlık koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Zeytin deposuna giren koyun, buradaki 5 metrelik kuyulardan birine düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ekibindeki bir personel, halatla kuyuya inerek kurbanlık koyunu çıkardı. Kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

Kaynak: DHA

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