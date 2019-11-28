28.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:01

Kuyuya düşen koyunu kurtaran AFAD ekiplerine çobanın sorusu tebessüm ettirdi: "Borcumuz ne kadar"

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli kırsal mahallesinde bir çobanın koyunu otlarken kuyuya düştü. AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kuyudan kurtarılan koyunu için teşekkür eden çoban "Borcumuz ne kadar" sorusunu yöneltti.

Balıkesir'de kuyuya düşen koyun için AFAD ekipleri seferber oldu. Hayvanı kuyudan çıkartılan koyun sahibi ise AFAD ekibine 'Allah razı olsun. Borcumu muz ne kadar' sorusunu yöneltti. İlginç kurtarma olayı Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli Kırsal mahallesinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için araziye salan çiftçi, hayvanının kuyuya düştüğünü gördü. Köylülerinden yardım isteyen çiftçi, yardıma gelen köylüleri tüm uğraşılarına rağmen koyunu kuyudan çıkaramayınca Balıkesir AFAD Müdürlüğünden yardım talep etti. AFAD'tan gelen Acil Kurtarma ekipleri uzun süren çabalar sonucu kurdukları vinç sistemi ile koyunu kurtardılar. Hayvanı kurtarılan çiftçi vatandaş AFAD yetkililerine teşekkür ederek, 'Allah sizden razı olsun. Şimdi ne borcum varsa vereyim' dedi. AFAD Acil Arama ve Kurtarma ekibi de 'Ne borcu, Devlet vatandaşı için var' cevabını verdi. AFAD ekibi çiftçi vatandaştan bu kör kuyunun kapatılmasını isteyerek, Allah korusun buraya çocuk veya insan da düşebilir. Kuyunun kapatılması gerekir dediler.

Kaynak: İHA