Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Denizli'nin Çivril ilçesinde su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna koyun düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen ve merdivenle kuyuya inen ekipler, halat ve makara yardımıyla koyunu yukarı çıkararak sahibine teslim etti.