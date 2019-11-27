Kuyuya düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Kuyuya düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki su kuyusuna düşen bir koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

27.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:44
Kuyuya düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı

'in ilçesindeki su kuyusuna düşen bir koyun ekiplerince kurtarıldı.

Ziyaretli Mahallesi'nde yaşayan Ali Özdemir, otlaması için saldığı hayvanlarından bir koyunun arazideki su kuyusuna düştüğünü fark ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kurdukları vinç sistemiyle koyunu bulunduğu yerden çekerek kurtardı.

Koyunu kurtarılan Özdemir, ekiplere teşekkür etti.

Hayvanın kurtarılmasının ardından ekipler kuyuyu kapatarak muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA
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